Tom Brady se une a selecto grupo de atletas históricos

Con la victoria de los Tampa Bay Buccaneers por 31-9 sobre los Kansas City Chiefs en el Súper Bowl LV, Tom Brady ingresó en un extraordinariamente exclusivo club de atletas de las cuatro ligas principales de los Estados Unidos.

Seven rings. Five Super Bowl MVPs.



