Actor porno es elegido alcalde; no querían votar por la misma gente

Un joven llamado Antonio Moreno, más conocido en la industria pornográfica como Héctor de Silva, es el nuevo alcalde de Carcelén, Albacete en España, esto luego que la población del lugar se cansara de los mismos de siempre y le diera la oportunidad a alguien diferente. En la elección del 28 de mayo pasado resultó ser el ganador.

LEE TAMBIÉN: Actriz de cine triple x casi se muere; se calentó mucho al grabar

Publicidad

Antonio en cuestión de seis años, ha pasado de ser un reconocido actor porno a bombero forestal, ganadero y, tras esos dispares empleos, a ser el alcalde del Partido Popular en un pueblo de la provincia de Albacete. Se indica que fue el mismo partido que lo buscó por ser una cara que podría hacer el cambio.

El funcionario le dijo a medios españoles lo siguiente: "Fue hace muchos años, fue una época de mi vida de la que no me arrepiento. Es una época de mi vida que todo el mundo en el pueblo conoce y nunca he tenido ningún problema. Mi pasado está en internet, eso es algo que no puedo cambiar".

Tras su pasado en el cine para adultos, Antonio Moreno pasó a ser uno de los bomberos forestales de Castilla-La Mancha y fue destinado a Carcelén. "Me enamoré del pueblo desde el primer día", afirma en el mencionado medio.

También desarrolló el cuidado de su propio ganado, algo a lo que se dedicó en cuerpo y alma hasta que el PP entró en su vida: "Me propuso colaborar en el nuevo proyecto político".

Por último, en su entrevista, cuenta cuál es el único requisito que le puso al partido para aceptar la candidatura a la alcaldía.

"Les indiqué que no tenía ningún problema, pero que lo quería hacer con un grupo que nunca hubiera tenido nada que ver con la política. Lo que queremos es trabajar por el pueblo y hacer proyectos para el pueblo", indicó.

Contenido Premium: 0