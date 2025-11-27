Descalifican a la mujer más fuerte del mundo porque es hombre

Jammie Booker, ganadora de la competencia de la mujer más fuerte del mundo 2025, ha sido descalificada y despojada del título después de que se descubriera que nació hombre.

Según el medio británico Daily Mail, la revelación se produjo tras la difusión entre las competidoras de fotos y vídeos explícitos que aparentemente mostraban que Booker era una exestrella porno transgénero.

La organización de los Official Strongman Games lanzó un comunicado confirmando la irregularidad. "Parece que un atleta biológicamente masculino, que ahora se identifica como mujer, compitió en la categoría Abierta Femenina... Se ha intentado contactar a la competidora involucrada, pero no se ha recibido respuesta", señaló la organización.

Strongman recordó que su normativa es estricta en cuanto a la participación según el sexo biológico. "Las competidoras sólo pueden competir en la categoría correspondiente al sexo biológico registrado al nacer", subrayaron en su comunicado, insistiendo en que permiten competir a cualquier deportista, pero únicamente en la categoría acorde a su sexo biológico.

Añadieron que, de haber conocido la identidad biológica de Booker, "no se le habría permitido competir en la categoría Open Femenina".

Tras la descalificación de Booker, Andrea Thompson, de 43 años, pasa a ser la nueva mujer más fuerte del mundo. Thompson explicó que ni ella ni el resto de competidoras sospechaban nada hasta la madrugada del lunes, cuando comenzaron a circular las imágenes y vídeos que desataron el escándalo.

Este caso ha desatado un intenso debate internacional sobre la participación de personas transgénero en categorías deportivas femeninas.