Novia de Boniface lo dejó porque su fortuna estaba a nombre de la mamá

El conocido delantero del Werder Bremen, Víctor Boniface, es tendencia tras haber puesto fin a su relación con su novia Rikke Hermin, después de estar 4 años juntos. La razón principal se refiere al problema que guardaba los términos del matrimonio.

Según el medio Telegraf, Hermin insistió en un matrimonio oficial sin acuerdo prenupcial. Por otro lado, Boniface consideraba que tener dicho acuerdo era esencial para proteger sus finanzas en caso de un divorcio o cualquier circunstancia imprevista.

El famoso fue tajante sobre su acuerdo prenupcial , buscando resguardar sobre posibles riesgos financieros a futuro. Sin embargo, Hermin veía la negativa a un contrato como una señal de confianza y compromiso.

Debido a que la pareja no pudo llegar a un acuerdo mutuo sobre este asunto, decidieron tomar caminos diferentes.

Ella había estado saliendo durante más de cuatro años con el senegalés y lo estaba presionando para que se comprometiera y luego se casaran.

Lo llamativo es que todo el dinero, propiedades y coches que tiene están a nombre de su madre.