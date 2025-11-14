Modelo Haley Baylee dejó a exestrella de la NFL porque lo tenía enorme

La modelo Haley Baylee, exesposa de la exestrella de la National Football League (NFL) Matt Kalil, reveló en una reciente entrevista que decidió dejarlo porque su miembro era demasiado grande para ella.



Aunque durante varios años hubo numerosas especulaciones sobre la causa de la separación. Durante una entrevista con el streamer Marlon García, Baylee rompió el silencio sobre la verdadera razón de la ruptura.



Pese a que muchos pensaron que se trataba de problemas maritales, una infidelidad o hasta dificultades para llevar sus vidas profesionales a la par de la relación. Sin embargo, Baylee explicó que se debió a problemas de intimidad.



De acuerdo a la modelo, el pene de Matt Kalil era extremadamente grande. «Era como dos latas de Coca-Cola, una encima de otra», dijo Baylee. Aunque parecía ser un chiste, aclaró que esa era la realidad.



También aseguró que las relaciones sexuales eran dolorosas e insostenibles en la pareja. Incluso, acudieron a distintas soluciones médicas y terapéuticas, además de buscar terapia de pareja, sin éxito.