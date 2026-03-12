Cura sexy dejó el sacerdocio: "Amo a Dios, pero no podía vivir sin sexo"

Alberto Ravagnani, sacerdote italiano, de 32 años, conocido en redes como "Don Rava", anunció su decisión de dejar el ministerio sacerdotal y la razón principal es que no respetaba el celibato.

Por su parte, la Arquidiócesis de Milán confirmó la salida el 31 de enero mediante una nota firmada por el vicario general, monseñor Franco Agnesi. Ravagnani cesó de inmediato sus funciones como vicario parroquial y colaborador de la pastoral juvenil diocesana.

Él nació en Brugherio (Milán) en 1993, ingresó al seminario a los 17 años y fue ordenado en 2018. Durante la pandemia se convirtió en un fenómeno digital al publicar contenido religioso dirigido a jóvenes en Instagram (299 mil seguidores), TikTok (146 mil) y YouTube (163 mil suscriptores).

Su estilo combinaba mensajes de fe con rutinas de gimnasio, selfies fitness y el uso de herramientas como ChatGPT para redactar homilías.

Mediante un video, Ravagnani anunció su salida del ministerio. "Soy un cura, pero he decidido dejar el ministerio. No respetaba el celibato".

Agregó: "No llevaré más el cuello clerical, no celebraré más la misa, pero mi corazón seguirá siendo el mismo, finalmente más libre y más verdadero".

Según explicó en un video posterior, su decisión no se limitó al celibato.

La imposibilidad de cumplir con la castidad, l peso de las expectativas asociadas al rol sacerdotal. Además, tenía dudas sobre puntos de la doctrina católica, a sensación de que el seminario "separa de la realidad" y el deseo de vivir el Evangelio fuera de los esquemas tradicionales.

En una entrevista cuestionó la estructura eclesiástica: "Hoy la vida de la Iglesia gira toda alrededor de los curas, hay un clericalismo vergonzoso. Mientras eso no cambie, la vida de la Iglesia no va a cambiar", señaló.