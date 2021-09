Esposo se quiere divorciar porque su mujer no se baña. Le da triple "talaq"

Un hombre de Aligarh en India pidió el divorcio de su esposa porque ella no se baña todos los días, según dijo News18, un medio de ese país.

El extraño caso se dio a concer luego que la mujer presentó una denuncia ante la Unidad de Protección de Mujeres de Aligarh, en un intento por salvar su matrimonio, institucion que ahora brinda asesoramiento a la pareja

La pareja lleva casada dos años y tienen un hijo de un año, según revelaron los medios de comunicación locales.

“Una mujer nos entregó una denuncia por escrito en la que afirmaba que su marido le había dado triple talaq con el pretexto de no bañarse todos los días. Estamos brindando asesoramiento a la pareja y sus padres para salvar su matrimonio”, dijo una consejera que trabaja con la Unidad de Protección de Mujeres.

El “triple talaq” es una práctica musulmana mediante la cual un marido puede divorciarse instantáneamente de su mujer si repite tres veces la palabra “talaq” (divorcio). Esta práctica fue penalizada en 2019 con hasta tres años de cárcel para los hombres que la empleen pues atenta en contra de los derechos matrimoniales de las mujeres musulmanas en la India, las cuales dependen casi en su totalidad de sus maridos y que tras un divorcio quedan marcadas con un estigma social.

La consejera agregó que la mujer ha expresado su deseo de continuar el matrimonio y vivir una vida feliz con su esposo.

El hombre le dijo a la Unidad de Protección de Mujeres que tienen una riña verbal todos los días con su esposa pues le pide que se bañe y ella se rehúsa.

“Estamos tratando de aconsejar al hombre que no rompa el matrimonio con su esposa, ya que es un problema menor y que se puede resolver. También estamos tratando de hacerle entender que su divorcio también puede afectar la crianza de su hijo”, dijo la consejera ejecutiva.

Antes de 2019 cuando el “triple talaq” quedó prohibido y fue declarado inconstitucional, no era ni siquiera necesario que un esposo estuviera presente para pronunciar “talaq” tres veces, pues podía hacerlo por carta, de manera telefónica o incluso usando redes sociales.

Esta potestad de terminar un matrimonio de manera unilateral afectaba cerca del 67% de las mujeres divorciadas musulmanas del país indio.

Los detractores de la práctica del “triple talaq” han denunciado que esto permitía a los maridos expulsar a la mujer de manera repentina dejándola desprotegida en la calle.