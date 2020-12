Famoso científico asegura que Israel y EE.UU. tratan con extraterrestres

Un científico de Israel llamado Haim Eshed, muy conocido en ese país por recibir el Premio de Seguridad en tres ocasiones gracias a sus aportes, ha causado conmoción tras dar una entrevista y afirmar que los extraterrestres le han informado a la humanidad que están aquí, pero la humanidad aún no está preparada.

"Los UFOs han pedido no publicar que están aquí, la humanidad no está lista todavía. (El presidente Donald) Trump estaba a punto de revelarlo, pero los extraterrestres de la Federación Galáctica están diciendo: Espera, deja que la gente se calme primero. No quieren empezar la histeria colectiva. Quieren primero hacernos cuerdos y comprensivos", afirmó en una entrevista para un diario de Israel.

Según Eshed de 87 años, ellos han estado esperando que los seres humanos evolucionen para que puedan entender lo que es el espacio y las naves espaciales, además, destaca que existe un acuerdo entre Estados Unidos y los extraterrestres.

"Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. Ellos también están investigando y tratando de entender todo el tejido del universo, y nos quieren como ayudantes. Hay una base subterránea en las profundidades de Marte, donde están sus representantes, y también nuestros astronautas americanos", detalla.

Recalca: "Si se me hubiera ocurrido decir lo que digo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado. Me han dicho el hombre ha perdido la cabeza. Hoy ya están hablando de forma diferente. No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y premios, soy respetado en las universidades en el extranjero, donde la tendencia también está cambiando".

Lo llamativo de su caso es que su reputación es muy importante, esto debido a que sirvió de 1981 a 2010 como jefe del programa espacial de seguridad de Israel, tiene una licenciatura en ingeniería electrónica del Technion, una maestría en investigación de rendimiento y un doctorado en ingeniería aeronáutica.

De la misma manera, tiene mucha trayectoria, por prestar servicios en la unidad tecnológica de la División de Inteligencia de las FDI en puestos de investigación y desarrollo. En 1969, fue enviado por la Inteligencia Militar de las FDI para estudiar un doctorado en ingeniería aeronáutica en los Estados Unidos. A su regreso, fue nombrado jefe del departamento de investigación y desarrollo del Cuerpo de Inteligencia. Se retiró con el rango de teniente coronel.

Después de su servicio militar, fue empleado como profesor en el Instituto de Investigación Espacial Technion, y en 1981 estableció y se convirtió en el primer director del Programa Challenge, una unidad de la Administración de Investigación, Desarrollo de Armas e Infraestructura Tecnológica (Mapat) del Ministerio de Defensa, que es responsable de los proyectos de satélites.

Su último trabajo lo realizó del Ministerio de Defensa en octubre de 2011, tras haber comandado el lanzamiento de 20 satélites israelíes.

Sus declaraciones ha causado controversia, pues muchos de sus copartidarios no comparten sus ideas y piensan que se ha vuelto loco, sin embargo, él está firme en sus declaraciones, incluso ha lanzado un libro llamado El Universo más allá del horizonte.