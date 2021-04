Hombre sufre infarto en motel; amante lo abandona y muere; no sabían quién era

Una mujer se enteró de una forma insólita que su esposo, de 54 años de edad, le era infiel con una joven y que había muerto.

Todo ocurrió luego de que el hombre se citó con su amante en una casa de ocasión y en medio del coito él empezó a sentirse mal.

Asustada, la joven pidió ayuda a gritos. En seguida el personal del alojamiento entraron al cuarto y encontraron al hombre en mal estado de salud por lo que llamaron a los bomberos.

A los pocos minutos los paramédicos de los camisas rojas se presentaron al motel para reanimar al hombre "y luego lo llevaron hasta el hospital”, según informó el comisario Rodolfo Ortiz.

Desafortunadamente, el hombre falleció minutos después de que ingresó al cuarto de urgencias del hospital al que fue trasladado.

#InsolitasCri La esposa del bombero, a pesar de estar despechada, no reveló el nombre de la amante de su esposo. https://t.co/XsIMBuvTit — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 15, 2021

Tras el fallecimiento el cadáver fue enviado a la morgue en donde los médicos forenses, tras practicarle el examen de necropsia, determinaron que murió a causa de un infarto.

Como la joven que estaba con el difunto desapareció del motel mientras él era atendido, así que pasaron varios días sin que se supiera su identidad, ya que el hombre no llevaba consigo ninguna identidad y su celular estaba bloqueado.

No fue si no hasta que la esposa del difunto lo llamó a su celular, que se supo su identidad, pero las autoridades no brindaron sus generales completas, solo lo divulgaron que se trataba de Juan R.

El oficial que contestó la llamada en la comisaria de Presidente Franco, ubicada en Paraguay, le informó a la esposa del hombre lo que había ocurrido y después de eso le entregaron el cuerpo para que le diera cristiana sepultura.