'Influencer' posa junto al ataúd de su papá, lo sube a redes y le dicen de todo

Una publicación compartida de Jayne Rivera (@jayne_riverra)

El intercambio de mensajes a través de Instagram, ya que Jayne ha querido responder a aquellos que se metían con ella, ha llevado a que la propia plataforma le haya cerrado la cuenta por un momento, sin embargo, tras reclamos la obtuvo de vuelta.

A pesar de todo el revuelo que se ha organizado, Rivera insiste que no que no cree que haya hecho algo fuera de lo normal. "No se le veía", apuntaba en referencia al cadáver de su padre y a modo de justificación.

Tal y como ha relatado, su padre era la persona le hacía muchas de las fotos que sube a redes y él aprobaba esta actividad.