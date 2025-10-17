Sacerdote fue atrapado con la mujer de un feligrés en plena parroquia

En un pequeño pueblo de Brasil llamado Nova Maringá, un sacerdote se ha vuelto viral y todo se debe a que fue atrapado en video con una mujer mientras realizaban el delicioso.

Todo comenzó cuando el sacerdote Luciano Braga Simplício, que desde 2012 oficia en la parroquia "Nossa Senhora Aparecida", fue sorprendido en una situación más que comprometedora dentro de la casa parroquial.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en grupos de WhatsApp, se ve al sacerdote sin remera y a una joven en pijama dentro del baño parroquial.

Al parecer, los protagonistas del video no eran dos desconocidos. Ella, identificada como Isabela, de 21 años, es la prometida de un feligrés que asistía a la misma iglesia.

El video muestra cómo el novio y el suegro de la joven golpean insistentemente la puerta del baño, después de haber entrado a la habitación y no encontrar nada, todo mientras el sacerdote intenta evitar que la abran.

La tensión llega a su límite cuando el futuro esposo logra entrar después de tres golpes secos usando una banqueta de madera.

Isabela aparece escondida debajo del lavamanos con la luz apagada, llorando y cubriéndose el rostro, mientras le reprochan su conducta. “Bonito, ¿eh?”, se escucha decir a a su novio con un tono de bronca.

Obviamente el episodio desató una ola de comentarios, memes y debates en redes sociales. Algunos defendieron al sacerdote, otros lo condenaron sin piedad. Pero todos en Nova Maringá tenían algo que decir.

El revuelo fue tal que la Diócesis de Diamantino emitió un comunicado confirmando que inició una investigación interna.

“Pensando en el bien de la Iglesia y del pueblo de Dios, todas las acciones previstas se están llevando adelante. Pedimos comprensión y oraciones de todos”, expresaron las autoridades religiosas.

Por otro lado e Intentando calmar las aguas, el propio padre Luciano rompió el silencio. En un audio que también circuló por redes, aseguró que la joven simplemente había pedido usar una habitación para ducharse después de colaborar en la iglesia.

“Ella bromeó diciendo 'Padre, me voy a dormir ahí', y yo le respondí que durmiera afuera. Ella estaba sola y su novio había viajado”, explicó. Sin embargo, pocos en el pueblo creyeron esa justificación.