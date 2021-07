Niñera olvida pequeña de 2 años dentro de su auto; ella muere sofocada

Una niña de tan solo dos años murió sofocada en Homestead, Florida, Estados Unidos, luego de que su niñera la olvidó dentro de su vehículo durante unas siete horas, bajo un ardiente sol.

La mujer, que fue aprehendida y acusada de homicidio agravado por la muerte de la menor, fue identificada como Juana Pérez-Domingo, de 43 años.

Medios locales reportaron que la mujer debía dejar a la niña en la guardería, pero esta estaba cerrada, así que Pérez-Domingo se fue hacia su casa, y en el camino, al parecer se distrajo y olvidó que llevaba a la menor, por lo que al llegar a su domicilio se bajó del vehículo y dejó dentro a la niña en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto.

El día de la tragedia la temperatura en Florida sobrepasó los 80 grados Fahrenheit, por lo que cuando Pérez-Domingo regresó a su vehículo encontró a la infante ya muerta. Ella llamó a los paramédicos, pero ya era tarde, ella había fallecido sofocada.

Elvia Méndez, madre de la menor, dijo a la estación local Telemundo 51: "yo salí del trabajo a las 3:00 p.m. y le llamé [a Pérez-Domingo] a las 3:11 pm y no me contestó ella. Después le llamé otra vez a las 3:35 pm y no me contestó otra vez. Le llamé dos veces y por fin me contestó ella, me dijo que ‘ya está muerta la niña’"

“Yo la cogí, la abracé a mi niña, pero ya estaba muerta”, recordó la madre. "Mató a mi hija, no sé qué hacer”, dijo Méndez desconsolada.