Pareja adopta cuatro hermanos y luego se enteran que esperaban cuatrillizos

This picture is a hot mess. Sort of like our lives right about now but hey, that’s life with 9 kids 8 and under. It’s crazy when people ask me how old my children are, “Well they are 8,5,4,3,2 and we have 4 that are 3 months”, you should see their faces So I have to come to terms with the fact that not every picture is gonna be perfect. It’s four newborns, what can I expect..... OR I can blame my husband for taking only 4 photos when I said “Just snap a bunch because they are moving a lot Thanks BB @helloimjacobyoung ALSO, it was hilarious because as we were taking these photos outside the UPS driver pulled up to deliver a package. He did a double take multiple times, I think he didn’t believe what he was seeing Yes Sir, it’s four babies. #quads #quadruplets #quadrupletsofinstagram #multiples #somanybabies #handfulofbabies #twins #triplets #babies #motherhood

"No pensé que podría quedar embarazada sin hacerme una FIV o una IIU. Entonces, cuando me hice una prueba de embarazo en enero de este año, me sorprendió mucho ver un resultado positivo.

“Al principio estaba emocionada, pero eso se convirtió rápidamente en nerviosismo”, dijo. “Los médicos hicieron que pareciera que sería imposible tener cuatro bebés sanos y querían que reduciéramos su cantidad. Una vez que aceptamos que sería arriesgado, sentimos que la alegría regresaba. Nuestros cuatro bebés estaban sanos. Estoy tan contenta de haber seguido nuestro instinto”, dijo Maxine en Good Morning America.

Ella es una ama de casa de tiempo completo, con nueve hijos sería difícil que fuera de otra forma. Jake trabaja en la industria del petróleo y el gas, aunque mantiene horarios flexibles.

Cuando los cuatrillizos llegaron a su casa estaban rodeados de familiares que los ayudaban con los nueve pequeños las primeras semanas pero pronto quisieron hacerse cargo de todo.

Se suponía que los niños mayores irían a la escuela, sin embargo con la pandemia toda la familia ha permanecido en casa y los mayores suelen ayudar con los bebés.

“Jake y yo siempre hemos dicho que sentimos que somos los padres y queremos que nuestros hijos sean solo niños. No queremos una situación en la que los niños mayores se ocupen mucho de los niños más pequeños. Así que ayudan cuando quieren ayudar y, a menudo, quieren cargar a los bebés”, dijo la mamá de nueve.

La pareja ha explicado que no hace diferencia por sus cinco hijos biológicos y que a aman a todos exactamente igual: “Siempre les hemos explicado a los niños que la sangre no forma una familia, es a quien amas. El amor hace a una familia”.

También han considerado que prosperan en el caos. “Los aspectos positivos de tener una familia numerosa superan con creces los aspectos negativos”.

Saben que aunque les encantaba viajar o salir ahora con nueve no podrán hacerlo en mucho tiempo, además de la pandemia de coronavirus actual.

“Nuestra familia funciona y no podemos imaginarnos tener solo uno o dos hijos ahora”, concluyó Maxine.