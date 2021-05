¡Polémica! Betty, la mamá de los gemelos en Rugrats, ahora es lesbiana

Comentarios a favor y en contra ha generado el anuncio de que el personaje de Betty, la madre de los gemeleos Philly y Lily de la serie "Rugrats", ahora es lesbiana. En la versión original estaba casada con Howar DeVille.

Como ya es conocido, hoy se estrena la nueva versión de la popular serie animada Rugrats (o Aventuras en Pañales), la cual tendrá como plataforma principal de distribución el servicio de streaming Paramount+.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención no es la nueva animación o su desarrollo, pues lo que ha creado discordia es que hayan modificado el personaje de Betty para que ahora se muestre abiertamente gay.

Fresh Look. Fresh Episodes. Fresh Diapers. An all-new #Rugrats is coming exclusively to #ParamountPlus on May 27. https://t.co/jwtuEEu3nz pic.twitter.com/uALF86vr6O