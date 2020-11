Rey de Tailandia causa polémica por hacer que escoltas se arrastren frente a él

Mucha polémica han generado unas fotografías de los escoltas del rey de Tailandia tomadas hace unos días, pues en ellas se puede ver que todos sus escoltas deben arrastrarse por el suelo cada vez que el soberano este presente.

La imagen, difundida por el periodista escocés Andrew MacGregor Marshall, muestra a varios de ellos de rodillas o practicamente sentados en el piso, mientras la pareja real habla.

En varias imágenes que se publicaron mientras el rey inauguraba una nueva línea del metro en Bangkok, se podía aprecia el personal de su seguridad lo acompañaba en el suelo del vagón del sistema de transporte. Incluso en una foto se puede ver a una mujer con las rodillas negras por estar tanto tiempo en el suelo.

The king’s slaves even had to crawl on the escalator pic.twitter.com/LaIf6nsyem — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 14, 2020

"¿Por qué la monarquía tailandesa piensa que es buena idea tener súbditos que se arrastran en pleno 2020?", escribió MacGregor Marshall.

Why does the Thai monarchy still think it’s a good idea in 2020 for King Vajiralongkorn to be surrounded by crawling servants? pic.twitter.com/0LeIlL4sX7 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 14, 2020

Esto ha llamado mucho la atención por la manera como se manejan los temas de la monarquía en Tailandia, sin embargo, la forma en que los guardias "veneran" a su líder ya es bien conocida.

Allí, en segundo plano, se ven las piernas de una de las integrantes del séquito, con las rodillas lastimadas y sucias. “Cuando tu trabajo requiere que pases gran parte del tiempo de rodillas”, escribió MacGregor Marshall en Twitter.

When your job requires you to spend most of the time on your knees... pic.twitter.com/tvhJH6NIIb — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 20, 2020

Como es de esperarse, a pesar del escándalo, no se ha emitido ningún comunicado por parte del Palacio Real, además, se mantiene el ideal que la familia son una especie de semidioses.