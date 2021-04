Se hecha pegamento en un ojo en lugar de lubricante; podría perder la visión

Levantarse en media madrugada para tomar agua o para ir al sanitario a orinar es algo que le suele suceder con frecuencia a muchas personas, e inclusive olvidar quitarse los lentes de contactos, para quienes los usan, no es algo tan extraño.

Lo que sí es insólito es que una persona, media dormida, se aplique pegamento en un ojos en lugar de gotas lubricantes. Esto fue exactamente lo que le ocurrió hace unos días a Yacedrah Williams en Redford, en Míchigan, Estados Unidos.

Ella se despertó a media madrugada con los ojos irritados y muy secos, por lo que buscó en su cartera las gotas lubricantes para quitarse los lentes, pero como casi no podía ver confundió el envase del producto con uno de pegamento intántaneo para uñas que tenía una forma muy similar.

Sin sospechar el error tan grande que había cometido Yacedrah se volvió a acostar a dormir y no fue hasta que amaneció, cuando intentó abrir los ojos, que se percató que algo andaba mal, pues no pudo abrir el ojo izquierdo.

Asustada, la mujer se fue hasta el lavamanos del baño para enjuagarse la cara, pero en vista de que esto no funcionó y seguía con el párpado pegado, llamó a su esposo para que la revisara. El hombre, al percatarse de que él no la iba a poder ayudarla llamó a una ambulancia.

Al rato llegaron los paramédicos y por más que intentaron despegarle el párpado no lograron, por lo que la trasladaron a un hospital para que un especialista la atendiera.

Ya en el hospital los médicos que evaluaron el caso “no dejaban de decirme que probablemente iba a perder mis pestañas, tal y como sucedió, ya que tuvieron que tirar de ellas para dar la vuelta a la parte de arriba de mi párpado”, dijo Yacedrah

Ahora la mujer debe esperar para ver cómo evoluciona su caso, ya que a pesar de que los doctores lograron despegarle el párpado aún es muy pronto para saber cuánto daño le ocasionó el pegamento al ojo.