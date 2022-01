Se hizo selfies y videos mientras su auto se hundía en lago congelado

Una joven canadiense se hizo viral en las redes gracias a las selfies y videos que tomó mientras que su automóvil se hundía en un lago congelado.

La joven tuvo que ser rescatada por los residentes a lo largo de las orillas del río Rideau en Canadá cerca a la ciudad de Ottawa, quienes con gran ingenio usaron un kayak para salvarla de hundirse con su vehículo en las heladas aguas el pasado domingo por la tarde.

Pero pese al increíble rescate, la chica y sus despreocupadas selfies se llevaron gran parte de la atención, pues los comentarios en Twitter, donde se hizo la publicación, rápidamente se concentraron en preguntarse ¿cómo había llegado hasta ahí?

Aunque no hay una respuesta clara, los usuarios de internet barajaron teorías sobre la distancia que recorrió la joven antes de romper el hielo y quedar atrapada. Dicen que pudo haber conducido a 30 kilómetros de distancia sobre las aguas congeladas, algo realmente insólito.

Los paramédicos de Ottawa también acudieron al lugar, pero dijeron que el único ocupante del vehículo no quería ser evaluado y la policía dijo que la conductora no resultó herida.

“Afortunadamente, no hubo heridos y sí un trabajo increíble de los residentes locales para salvar la conductora usando un kayak, pensando rápido y seguro”, tuiteó la policía de Ottawa.

This evening a car went through the ice in the south end of Ottawa. Thankfully no injuries and an amazing job by local residents saving the driver by using a kayak and quick safe thinking. Another reminder that "No Ice Is Safe Ice". Please use extreme caution this winter season! pic.twitter.com/zpWdeyYzps