Mundo - 11/9/25 - 05:56 PM

Bolsonaro condenado a 27 años por intento de golpe de Estado

El fallo marca un duro golpe para el futuro de la ultraderecha en Brasil, mientras Lula recuerda que “hay centenares de pruebas” que confirman la conspiración

 

Por: EFE -

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue sentenciado a 27 años y 3 meses de cárcel por el Supremo Tribunal Federal (STF), al hallarlo culpable de intentar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones en 2022.

La condena se aprobó por mayoría de 4 votos a 1, lo que deja al exmandatario de la ultraderecha sin derecho a apelar. “Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, señaló el juez Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del STF.

Junto a Bolsonaro también cayeron exministros, exjefes militares y asesores cercanos, con penas que oscilan entre 24 y 26 años de prisión. La defensa del exgobernante ya anunció que pedirá prisión domiciliaria.

El fallo marca un duro golpe para el futuro de la ultraderecha en Brasil, mientras Lula recuerda que “hay centenares de pruebas” que confirman la conspiración.

 

Te puede interesar

Bolsonaro condenado a 27 años por intento de golpe de Estado

Bolsonaro condenado a 27 años por intento de golpe de Estado

 Septiembre 11, 2025
Sube a seis los muertos por explosión de un camión en México

Sube a seis los muertos por explosión de un camión en México

 Septiembre 11, 2025
FBI identifica a asesino de Kirk, encuentra arma y da recompensa

FBI identifica a asesino de Kirk, encuentra arma y da recompensa

 Septiembre 11, 2025
Matan al activista pro Trump Charlie Kirk en un evento en Utah

Matan al activista pro Trump Charlie Kirk en un evento en Utah

 Septiembre 10, 2025
¡Desmadre en Francia! No aceptan a ministro y hay caos en el país

¡Desmadre en Francia! No aceptan a ministro y hay caos en el país

 Septiembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica