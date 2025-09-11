Bolsonaro condenado a 27 años por intento de golpe de Estado

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue sentenciado a 27 años y 3 meses de cárcel por el Supremo Tribunal Federal (STF), al hallarlo culpable de intentar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones en 2022.

La condena se aprobó por mayoría de 4 votos a 1, lo que deja al exmandatario de la ultraderecha sin derecho a apelar. “Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, señaló el juez Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del STF.

Junto a Bolsonaro también cayeron exministros, exjefes militares y asesores cercanos, con penas que oscilan entre 24 y 26 años de prisión. La defensa del exgobernante ya anunció que pedirá prisión domiciliaria.

El fallo marca un duro golpe para el futuro de la ultraderecha en Brasil, mientras Lula recuerda que “hay centenares de pruebas” que confirman la conspiración.