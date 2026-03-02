Chipre: Drones que dañaron base británica fueron lanzados desde el Líbano

Los drones iraníes que este lunes provocaron daños leves en la base militar británica de Akrotiri, en el suroeste de Chipre, fueron lanzados desde el Líbano, según fuentes del Gobierno chipriota citadas por la agencia de noticias CNA.



Los aparatos no tripulados fueron lanzados por el grupo integrista libanés Hizbulá, un aliado de Irán, y no pudieron ser detectados ni interceptados a tiempo debido a su pequeño tamaño y a la baja altura a la que volaban, indicaron las fuentes.



Las fuentes gubernamentales chipriotas matizaron, no obstante, que no existen indicios de un intento de atacar infraestructuras de la República de Chipre y subrayaron que la protección de éstas constituye la principal prioridad del Gobierno.



Por motivos preventivos, Nicosia mantiene cooperación militar con Grecia y también con otros países, cuya participación será anunciada una vez se concreten los acuerdos actualmente en discusión.



Las fuentes gubernamentales añadieron además que en Chipre no se encuentran aviones de combate estadounidenses ni se prevé su despliegue.



Un portavoz del Gobierno de Chipre había indicado que Francia también está lista para reforzar la seguridad de la isla, un país neutral que pertenece a la Unión Europea (UE).