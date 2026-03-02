Mundo - 02/3/26 - 12:29 PM

Muere esposa de Jameneí tras el bombazo que soltó EEUU en Irán

Por: Redacción / Web -

La esposa del líder de Irán Alí Jamenei también murió este lunes en Teherán tras sucumbir a las heridas sufridas en el ataque que el sábado acabó con la vida del exlíder supremo de la revolución islámica de Irán, según informaron medios iraníes.

 Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, de 79 años, permanecía en estado de coma desde el atentado, de acuerdo con la agencia noticiosa Tasnim.

La información fue difundida por la prensa local este lunes desde la capital iraní, en medio de un clima de alta tensión política y militar en el país. Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh era la viuda de Alí Jamenei, quien lideró la República Islámica durante más de tres décadas y fue una de las figuras más influyentes del sistema político iraní.

El ataque que terminó con la vida de Jamenei y dejó herida a su esposa se produjo en Teherán, en circunstancias que continúan bajo investigación. Las autoridades iraníes no han divulgado todos los detalles sobre la operación, aunque medios estatales han señalado que se trató de una acción dirigida contra altos cargos del liderazgo político.

La muerte de Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh se suma así a un momento de transición complejo para Irán. 

A diferencia de los presidentes iraníes, cuya actividad es más visible en el plano internacional, el líder supremo concentra la máxima autoridad del Estado, incluyendo el control de las Fuerzas Armadas, el poder judicial y los principales órganos de supervisión. 

