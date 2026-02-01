Con más del 50 %, Laura Fernández se perfila como la nueva mandamás tica

La derecha tomó ventaja en las urnas. La politóloga Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, lidera con 53,1 % de los votos válidos las elecciones presidenciales en Costa Rica, de acuerdo con el primer corte preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el 31,14 % de las mesas escrutadas.

En segundo lugar se ubica el economista Álvaro Ramos, de 42 años, candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), con un 30 % de los votos, según los datos oficiales divulgados la noche de este domingo.

🗳️ Llamado a respetar el voto

Durante el anuncio de resultados, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, destacó la transparencia del proceso electoral y agradeció a la ciudadanía por una jornada cívica ejemplar.

“Hemos sido atentos a cada detalle para garantizar la pureza del sufragio. Agradecemos por unas elecciones libres, auténticas y ejemplares, que honran la tradición democrática costarricense”, expresó la magistrada.

Zamora hizo además un llamado a respetar el veredicto de las urnas, sin renunciar a la crítica democrática, y pidió frenar la escalada de insultos políticos que —advirtió— no contribuyen a resolver los grandes problemas del país.

🚨 Seguridad y narcotráfico marcaron la campaña

Fernández, exministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha presentado como la heredera política del presidente Rodrigo Chaves, con la promesa de dar continuidad a sus principales iniciativas.

Uno de los ejes centrales de su campaña fue la inseguridad ciudadana y el auge del narcotráfico, considerados por amplios sectores de la población como el principal problema nacional. Ante este escenario, la candidata planteó incluso la posibilidad de declarar un estado de excepción en zonas conflictivas.

El TSE continuará con el escrutinio oficial en las próximas horas para confirmar la tendencia electoral.