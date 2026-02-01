Costa Rica vota por mano dura: Laura Fernández gana sin segunda vuelta

Victoria aplastante en las urnas

La politóloga de derecha Laura Fernández, de 39 años, ganó este domingo la Presidencia de Costa Rica en primera ronda, tras imponerse con amplio margen en una elección marcada por el temor ciudadano a la inseguridad y el avance del narcotráfico.

Con el 69,4 % de las mesas escrutadas, la candidata del Partido Pueblo Soberano alcanzó el 49,61 % de los votos, superando con holgura al aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, que obtuvo el 32,5 %.

Segunda mujer presidenta en la historia tica

Fernández se convierte en la segunda mujer en asumir la Presidencia de Costa Rica, después de Laura Chinchilla (2010–2014), y lo hace como una figura estrechamente ligada al actual mandatario Rodrigo Chaves, de quien se ha proclamado públicamente como su “heredera política”.

Durante la campaña, fueron frecuentes los gritos de “¡Viva Chaves!” en sus actos públicos, una muestra clara de continuidad con el actual gobierno.

Continuidad del chavismo y choque con los poderes del Estado

La nueva presidenta fue ministra de la Presidencia y de Planificación en la administración de Chaves y ha seguido su línea de críticas constantes al Poder Judicial y al Legislativo, a quienes responsabiliza del aumento de los homicidios y de la violencia ligada al narco.

Incluso, dejó abierta la posibilidad de ofrecerle un cargo ministerial a Chaves, a quien calificó como “un hombre brillante”.

Mano dura, estado de excepción y levantamiento de garantías

Uno de los ejes centrales de la campaña de Laura Fernández fue la promesa de mano dura contra el crimen, incluyendo la posibilidad de decretar un estado de excepción en zonas conflictivas.

“No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz”, afirmó durante un debate en enero.

Fernández sostuvo que el levantamiento de garantías constitucionales, contemplado en la Carta Magna, permitiría sacar de circulación a criminales plenamente identificados.

Mayoría legislativa y posible reelección

Otro objetivo clave del Partido Pueblo Soberano es alcanzar 40 de los 57 diputados del Congreso, para impulsar reformas al Poder Judicial, endurecer leyes penales y evitar bloqueos políticos.

Figuras del partido confirmaron que también se evalúa una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial consecutiva, propuesta que ha generado fuertes críticas.

Alertas por autoritarismo

Estas iniciativas han sido señaladas por sectores opositores como riesgos para la democracia costarricense. Algunos candidatos, como el izquierdista Ariel Robles, advirtieron sobre una posible deriva autoritaria.

Pese a ello, Fernández aseguró tras su victoria:

“Esto es una fiesta democrática y la estabilidad del país es algo que siempre voy a cuidar”.

Agenda de gobierno

Entre los proyectos que prometió continuar figuran Ciudad Gobierno, la construcción de una marina en el Caribe, carreteras estratégicas y la ampliación de puertos y aeropuertos.