Encuentran con vida a senadora indígena colombiana Aída Quilcué

Aída Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios.

 

Por: Bogotá/EFE -

La guardia indígena del departamento colombiano del Cauca (suroeste) encontró con vida a la senadora indígena Aída Quilcué y a miembros de su esquema de seguridad, horas después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada, confirmaron este martes fuentes oficiales.

"La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada", expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en X.

El vehículo en el que se movilizaba Quilcué, que hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, fue interceptado por desconocidos a las 13:30 hora local (18:30 GMT) en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC, según denunció el presidente Gustavo Petro.

La guardia indígena es un cuerpo civil conformado por integrantes de comunidades indígenas que, sin armas, cumple labores de protección y control en sus territorios colectivos.

En una reciente entrevista con EFE, Quilcué, que hace parte del pueblo indígena nasa, aseguró que su trayectoria está marcada por una lucha histórica y milenaria por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.

Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo en 2008.

Incluso el 29 de octubre de 2022, Quilcué salió ilesa de un atentado luego de que su vehículo fuera atacado a tiros cuando se movilizaba por una vía rural del Cauca.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2023, denunció un nuevo hecho de intimidación cuando hombres armados merodearon e intentaron ingresar a su vivienda también en una zona rural de Popayán, la capital departamental.

