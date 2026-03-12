EEUU: Portaviones Gerald Ford sufrió incendio accidental no vinculado a Irán

Estados Unidos informó este jueves de que el portaviones USS Gerald Ford, el más grande de su flota y que ofrece apoyo desde el mar Rojo en el conflicto con Irán, sufrió un incendio que causó heridas a dos tripulantes y ha sido contenido, pero no estuvo relacionado con la guerra.



"El 12 de marzo, el USS Gerald Ford sufrió un incendio originado en la lavandería principal del buque. La causa del incendio no estuvo relacionada con los combates y está contenida", dijo el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado.



"Dos marineros reciben tratamiento médico por lesiones que no ponen en peligro sus vidas y se encuentran estables. Se proporcionará información adicional cuando esté disponible", agregó el comando, responsable de las operaciones del Ejército en Oriente Medio.



Estados Unidos indicó que el portaviones continúa "en pleno funcionamiento" y no sufrió daños en su sistema de propulsión, por lo que podrá seguir apoyando en las operaciones contra Irán.



El USS Gerald Ford es el mayor portaviones del mundo; mide 337 metros de largo, desplaza unas 100,000 toneladas gracias a sus dos reactores nucleares y puede llevar a bordo más de 75 aeronaves.



Además del USS Gerald Ford, Washington también tiene desplegado en la región el portaaviones USS Abraham Lincoln, que se encuentra en el mar Arábigo.



Ambos portaviones están acompañados de sus respectivos grupos navales de combate.



Los bombardeos de EE.UU e Israel contra Irán continúan por segunda semana consecutiva, mientras que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó con seguir atacando las bases estadounidenses en la región y mantener cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.



Mojitaba Jamenei es el hijo de Alí Jamenei, y fue elegido ayatolá tras el asesinato de su padre Alí Jameneí en los primeros ataques israelíes y estadounidenses.



En este sentido, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, indicó este jueves que la Marina de su país aún no está lista para escoltar buques cisterna a través del estrecho de Ormuz, y que el foco militar está puesto en destruir las capacidades ofensivas y la industria de defensa iraní.