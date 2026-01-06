Machado está dispuesta a entregarle su premio Nobel de la Paz a Donald Trump

Luego de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidente interina de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado, sale a la luz pública con inesperadas declaraciones al presentador Sean Hannity en la cadena Fox News.



En una primera instancia, la líder opositora, y ganadora del premio Nobel de la Paz, agradeció al presidente Donald Trump la intervención militar que permitió la captura de Nicolás Maduro.

Aseguró que esa acción abrió el camino para el desmantelamiento del régimen que gobernó Venezuela durante años.

En ese contexto, María Corina Machado no descartó la posibilidad de entregar a Donald Trump su premio Nobel de la Paz, el cual recibió su hija el pasado mes de diciembre, a pesar de que el mandatario la haya ninguneado cuando le plantearon que ella tomara la presidencia de Venezuela.

En la entrevista, la líder opositora también se refirió de manera directa a la posibilidad de dedicar el reconocimiento internacional a Trump.

Durante la entrevista con Fox News, la opositora explicó que, desde su perspectiva, el presidente estadounidense fue una figura clave para el derrocamiento del régimen y, por ello, consideró que merecía el galardón.

Al ser consultada sobre si estaría dispuesta a entregarle personalmente el Nobel, respondió de manera afirmativa y enfatizó el carácter simbólico del gesto como una muestra de agradecimiento del pueblo venezolano.

“No ha sucedido todavía, pero, ciertamente, me encantaría poder decirle personalmente (a Trump) que este es un premio del pueblo venezolano; sin duda quiere dárselo y compartirlo con él".

"Y lo que tiene, lo que ha hecho, como dije, es un gran paso hacia una transición democrática”, manifestó Machado a Fox News.

Con estas palabras, María Corina dejó abierta la posibilidad de que su Nobel de la Paz se convierta en un reconocimiento colectivo al papel que, según ella, jugó Estados Unidos en el cambio político del país.

Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y señaló que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

Sus declaraciones se dieron en medio de un escenario político aún en transición, mientras distintos sectores evalúan las implicaciones internas y externas de la intervención estadounidense y la captura del exmandatario.

Pronto regreso a Venezuela

La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista televisiva.

Machado sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro.



La líder opositora afirmó que su movimiento obtendría "más del 90% de los votos" en unas elecciones libres y justas.



Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla, al afirmar durante el fin de semana que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.