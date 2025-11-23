Mundo - 23/11/25 - 03:27 PM

Miss Jamaica está en UCI tras caerse del escenario en el Miss Universo

El doctor Henry-Samuels, quien es uno de los tratantes de la reina, le dijo a la organización jamaiquina que "Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola".

 

Por: Redacción / Web -

Gabrielle Henry, concursante de Jamaica, tuvo que ser hospitalizada después de también caerse del escenario principal durante la presentación de los vestidos de noche en el Miss Universe, informó el presidente de la organización, Raúl Rocha, en un comunicado.

Henry estaba "descansando bajo observación médica" y que no había sufrido lesiones graves. El jueves se negó a hacer comentarios sobre su estado y la causa de su caída.

Sin embargo, en un comunicado publicado por la organización del Miss Universe Jamaica muestra que Gabrielle no está tan bien como se creía y tuvo que ser remitida a la Unidad de Cuidados Intensivos para “su estrecha vigilancia y atención especializada”.

“El personal médico ha indicado además que Gabrielle tendrá que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete (7) días, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada”, señalaron.

“Durante este momento profundamente difícil, la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones”, agregan.

El doctor Henry-Samuels, quien es uno de los tratantes de la reina, le dijo a la organización jamaiquina que "Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde".

Te puede interesar

Miss Jamaica está en UCI tras caerse del escenario en el Miss Universo

Miss Jamaica está en UCI tras caerse del escenario en el Miss Universo

 Noviembre 23, 2025
Tribunal de apelaciones de EE.UU. rechaza la deportación rápida de migrantes

Tribunal de apelaciones de EE.UU. rechaza la deportación rápida de migrantes

Noviembre 23, 2025
Primera muerte por el virus H5N5 en humanos en Estados Unidos

Primera muerte por el virus H5N5 en humanos en Estados Unidos

 Noviembre 22, 2025
China seguirá apoyando a Venezuela a salvaguardar su soberanía

China seguirá apoyando a Venezuela a salvaguardar su soberanía

 Noviembre 22, 2025
Presencia militar de EEUU en el Caribe y Pacífico: armamento, bases y alianzas

Presencia militar de EEUU en el Caribe y Pacífico: armamento, bases y alianzas

 Noviembre 22, 2025

También se pidió prudencia frente a la información que circula del estado de salud de Gabrielle Henry y evitar “comentarios negativos” sobre ella.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia
Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica

Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica
Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica

Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica
¡Gente cabreada! Denuncian fraude con la ganadora del Miss Universo

¡Gente cabreada! Denuncian fraude con la ganadora del Miss Universo