Mujer trans mata a nueve personas y deja 25 heridos en colegio de Canadá

Un tiroteo en una escuela de Columbia Británica, Canadá, dejó al menos nueve muertos, incluido el sospechoso, y otras dos personas que fueron halladas muertas en una vivienda que se cree que está relacionada con el incidente, según informaron el martes las autoridades canadienses.

La Real Policía Montada de Canadá informó que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos con lesiones que ponen en peligro su vida, tras el tiroteo en la escuela secundaria Tumbler Ridge.

Los heridos fueron atendidos en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

Añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos.

"Es difícil saber qué decir en una noche como esta. Es el tipo de cosas que parecen ocurrir en otros lugares y no cerca de casa", ha declarado a la prensa el primer ministro de Columbia Británica, David Eby.

La policía apenas ha dado detalles sobre el tirador, salvo que baraja que podría ser una mujer. Una alerta policial emitida cuando se producía el ataque describía al sospechoso como "una mujer con vestido y cabello castaño".

Familiares han identificado al presunto responsable de la masacre escolar, se trata de Jesse Strang, una mujer transexual de 17 años quien supuestamente se quitó la vida dentro de la escuela.

Russel G. Strang, tío de Jesse, reveló a un medio local que su familiar fue responsable de la tragedia escolar que dejó 25 heridos, luego de que irrumpiera en las instalaciones escolares para abrir fuego contra los estudiantes y posteriormente infligirse una lesión mortal.