Nick, hijo de Rob Reiner, fue diagnosticado con esquizofrenia

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fue diagnosticado con esquizofrenia, antes de encontrar muertos a sus padres en su casa en Brentwood, en Los Ángeles

Según TMZ, el segundo hijo del matrimonio había sido diagnosticado, semanas antes del trágico suceso y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, durante noviembre su comportamiento se volvió “alarmante”, luego de que los médicos modificaran su medicación en un intento por estabilizarlo, sin resultados favorables.

Una fuente señaló que, durante ese periodo, Nick parecía estar fuera de sí. Asimismo, se indicó que estaba recibiendo atención en un exclusivo centro de rehabilitación en Los Ángeles, especializado en salud mental y abuso de sustancias.

Trascendió que Reiner llevaba años enfrentando problemas de adicciones, lo que habría agravado su condición psiquiátrica.

Dicha situación podría abrir la posibilidad de que el hombre de 32 años se declare no culpable por razón de demencia.

El pasado miércoles 17 de diciembre, Nick Reiner compareció por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles para responder por los cargos relacionados con la muerte de sus padres. Según TMZ, el acusado apareció en la corte detrás de un cristal, sin rendir declaración ni asumir responsabilidad por los hechos. Actualmente, permanece detenido sin derecho a fianza.

Por su parte, su abogado, Alan Jackson, declaró ante el tribunal que “es demasiado pronto” para que su cliente se declare culpable, y explicó que tanto la defensa como la fiscalía acordaron aplazar la audiencia hasta el próximo 7 de enero.

La fiscalía presentó cargos contra Nick por asesinato en primer grado, con circunstancias especiales por homicidio múltiple, además del uso de un arma peligrosa: un cuchillo. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Por otro lado, reportes recientes indican que Rob Reiner aseguró previo a su muerte que tenía miedo de su hijo, Nick Reiner, de 32 años de edad.

“Tengo miedo de mi hijo”, habrían sido las últimas palabras de Rob Reiner antes de su asesinato.

Las palabras de Rob Reiner fueron hechas por el cineasta durante la fiesta de navidad de Conan O’Brien el pasado 13 de diciembre.

Además, el sitio Page Six, dijo que testigos presentes en la celebración revelaron que Rob Reiner expresó en privado su profundo temor.