Presidentes del Mercosur destacan su acuerdo para combatir el crimen organizado

La creación de una comisión del Mercosur para coordinar el combate al crimen organizado en la región fue uno de los asuntos más destacados por los presidentes del bloque suramericano en la Cumbre que realizaron este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

En una cita en la que afloraron las divergencias internas en torno a asuntos como la crisis de Venezuela y la rigidez del Mercosur en sus acuerdos de libre comercio con otros países, los jefes de Estado coincidieron en destacar la importancia del nuevo organismo.

La creación de la llamada Comisión de la Estrategia del Mercosur contra el Crimen Organizado Transnacional fue aprobada en noviembre pasado en una reunión de ministros de Justicia y Seguridad en Brasil, país que ejerció este semestre la presidencia temporal del bloque.

Su objetivo es permitir la coordinación entre los países del Mercosur de los trabajos de las autoridades competentes en la prevención, la investigación y la represión al crimen organizado transnacional.

El mecanismo también tendrá la misión de elaborar estrategias para combatir de forma conjunta el crimen organizado transnacional en los cuatro países de la región (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

"El Mercosur también debe ser el ámbito que permita a nuestros países articular esfuerzos para hacer frente a las amenazas y los desafíos que representan para la región el avance de la delincuencia organizada transnacional. Por eso valoramos mucho la creación de la Comisión", afirmó el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en su intervención en la Cumbre regional.

Para el mandatario uruguayo, el nuevo mecanismo permitirá coordinar de forma más eficaz la identificación de amenazas y la prevención, la investigación y la represión a las diversas modalidades delictivas.

Algunos de los mandatarios aludieron a la forma como las grandes organizaciones criminales, entre las cuales las brasileñas Primer Comando da Capital y Comando Vermelho, actúan en toda la región sin respetar fronteras.

"No podemos ignorar la dimensión de la seguridad, la criminalidad transnacional, el narcotráfico y la trata de personas no conocen límites territoriales. Desde el primer día advertimos sobre la situación de la triple frontera. Por eso Argentina impulsó la creación de la Comisión Mercosur contra el Crimen Organizado Transnacional, que hoy es una realidad", dijo el presidente argentino, Javier Milei.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, citó las organizaciones criminales como una de las principales amenazas a la soberanía en Sudamérica y aseguró que el debilitamiento de las instituciones le abre un mayor espacio en la región a esas mafias.

"La seguridad pública es un derecho del ciudadano y un deber del Estado, independientemente de ideología", aseguró Lula al dar a entender que sus divergencias políticas con otros líderes de la región no le impiden coincidir en la necesidad de unirse para combatir el crimen organizado transnacional.

El líder progresista afirmó que el Mercosur demostró su disposición de enfrentar las redes criminales de forma conjunta, que dejó clara en el último semestre cuando aprobó tanto un acuerdo para luchar contra el tráfico de personas como la creación de la comisión para definir una estrategia contra el crimen organizado.

"También instituimos un grupo de trabajo especializado en la recuperación de activos, para poder asfixiar las fuentes de financiación de las actividades ilícitas", dijo.

El mandatario anfitrión de la Cumbre agregó que Brasil, en asociación con Uruguay, pretende convocar una reunión de ministros de Justicia y Seguridad de toda Suramérica para "fortalecer la cooperación sudamericana en el combate al crimen organizado".