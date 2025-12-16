Sheinbaum confirma diez muertos en el accidente de una avioneta en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que los diez ocupantes de un jet privado que se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el central Estado de México, murieron en el accidente, y llamó a esperar el peritaje de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer las causas.

En su conferencia diaria en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que tiene que realizarse el peritaje antes de poder identificar la causa del desplome de la aeronave; aunque admitió que podía ser una falla técnica.

“Todos fallecieron, incluido el piloto (...) La Fiscalía General de la República tiene que hacerlo (el peritaje)”, dijo Sheinbaum, quien detalló que se trataba de una familia que viajaba desde Acapulco hacia Toluca, incluidos tres menores de edad.

La actualización de la mandataria ocurre tras el reporte difundido el lunes por Protección Civil del Estado de México, que informó que la cifra de fallecidos había aumentado a siete, luego de que los servicios de emergencia localizaran cuerpos en el sitio del impacto.

En ese momento, las autoridades precisaron que el avión transportaba a ocho pasajeros, además del piloto y el copiloto, para un total de diez personas.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el accidente ocurrió alrededor de las 12:31 hora local del lunes, al sur de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, a 65 kilómetros al oeste de Ciudad de México.

La dependencia indicó que la aeronave involucrada era un jet modelo Cessna Citation 650, con ruta del puerto de Acapulco (suroeste) hacia Toluca (centro), y que se activaron de inmediato los servicios de emergencia y la coordinación interinstitucional.

En publicaciones oficiales, Protección Civil estatal señaló que el incendio derivado del incidente “ya fue controlado” y que se realizaban labores de “enfriamiento y remoción” en la zona de San Pedro Totoltepec, en Toluca, Estado de México.

Indicó que la atención se coordinó mediante el C5 Toluca, con activación del Sistema de Comando de Incidentes, y con participación de bomberos, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), corporaciones de seguridad y servicios de rescate.

Por su parte, la FGR informó el lunes que abrió una investigación y envió al lugar agentes del Ministerio Público Federal, peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial para colaborar con la fiscalía estatal.