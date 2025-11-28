Mundo - 28/11/25 - 01:51 PM

Sospechoso del tiroteo en Washington será acusado de asesinato en primer grado

El sospechoso trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y, en 2021.

 

Por: Redacción/EFE -

El sospechoso del tiroteo en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, de los cuales una ha fallecido, será acusado de asesinato en primer grado, adelantó este viernes la fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

"Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los delitos iniciales de agresión a asesinato en primer grado", declaró Pirro en una entrevista con la cadena Fox News.

La fiscal agregó que las autoridades siguen investigando el incidente y no entró en detalles sobre los posibles motivos que llevaron al presunto tirador, un ciudadano afgano de 29 años llamado Rahmanullah Lakanwal, a cometer el crimen.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló en la víspera que Sarah Beckstrom, de 20 años, uno de los agentes atacados, falleció.

La otra víctima, Andrew Wolfe, de 24, permanece en estado crítico, al igual que Lakanwal, quien fue reducido por agentes durante el tiroteo.

LEE TAMBIÉN: Cuba reconoce que aún no tiene bajo control la epidemia de chikunguña y dengue

El sospechoso trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y, en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue evacuado a Estados Unidos bajo el ala del programa 'Operation Allies Welcome'.

Pirro dijo hoy que se están solicitando y ejecutando órdenes judiciales, no solo en el estado de Washington -donde residía el presunto tirador- sino también en otras zonas del país.

"Este es un caso que ha conmovido a muchos estadounidenses, porque ser asesinado a tiros en la calle en un día festivo nacional es una atrocidad, y la persona que lo hizo pagará el precio más alto", añadió.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, adelantó el jueves que la Justicia estadounidense podría acusar a Lakanwal de cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte para él. 

Te puede interesar

Sospechoso del tiroteo en Washington será acusado de asesinato en primer grado

Sospechoso del tiroteo en Washington será acusado de asesinato en primer grado

 Noviembre 28, 2025
Cuba reconoce que aún no tiene bajo control la epidemia de chikunguña y dengue

Cuba reconoce que aún no tiene bajo control la epidemia de chikunguña y dengue

 Noviembre 28, 2025
Trump anuncia ataques por tierra contra narcotraficantes de Venezuela

Trump anuncia ataques por tierra contra narcotraficantes de Venezuela

 Noviembre 27, 2025
Ordena a la fuerza aérea estar lista para defender el país y confía en ganar

Ordena a la fuerza aérea estar lista para defender el país y confía en ganar

 Noviembre 27, 2025
Guatemala destituye al dueño de Miss U., Raúl Rocha Cantú, como cónsul

Guatemala destituye al dueño de Miss U., Raúl Rocha Cantú, como cónsul

Noviembre 27, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí

Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sin dinero para medicinas: Cruda realidad que cobró la vida de bebé en Barú

Sin dinero para medicinas: Cruda realidad que cobró la vida de bebé en Barú