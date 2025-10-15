Trump autoriza a la CIA operaciones en Venezuela y evalúa ataques por tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que estudia la posibilidad de llevar ataques contra el narcotráfico en tierra, tras afirmar que han paralizado casi por completo las embarcaciones con drogas.

Cuando Trump defendía los ataques con misiles a embarcaciones ligadas por su administración al narcotráfico en el Caribe sur, el mandatario afirmó que estudia llevar su campaña militar a tierra.

“Lo hemos frenado casi por completo por mar. Ahora lo frenaremos por tierra”, dijo Trump desde el Despacho Oval al ser cuestionado por periodistas.

El republicano confirmó, como ya había adelantado el diario The New York Times, que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, según él, los líderes de ese país han “vaciado sus cárceles” para enviar presos a Estados Unidos. También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense.

Al ser preguntado sobre si había autorizado a la CIA la eliminación de Nicolás Maduro, Trump se limitó a responder que sería “ridículo” contestar a esa pregunta, aunque agregó que los líderes venezolanos “estaban sintiendo la presión”.

Defiende destrucción de embarcaciones

Trump sostuvo que durante 30 años los esfuerzos para detener el narcotráfico fueron “ineficaces” y que “nunca funcionaron” por haber actuado de forma “políticamente correcta”.

El presidente defendió los cinco ataques del Comando Sur contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, señalando que “eran embarcaciones muy rápidas y modernas, pero no tan rápidas como un misil”.

Durante los operativos en el Caribe sur, cerca de las costas venezolanas, Trump ha sido criticado por senadores demócratas que advierten sobre el uso excesivo de la fuerza militar sin autorización legislativa, y por la falta de información sobre las más de 20 personas eliminadas en los ataques.

Trump respondió diciendo que los barcos “estaban llenos de polvo de fentanilo” y agregó: “estaban cargados de droga y eso es lo que importa”.

CIA operaba en paralelo al operativo militar

Horas antes de las declaraciones de Trump, The New York Times citó fuentes del gobierno que afirmaban que la autorización para que la CIA operara en Venezuela se dio en paralelo al gran operativo militar en el Caribe, que incluyó buques, submarinos y aviones.

Trump no ofreció detalles sobre los tiempos ni los objetivos de los operativos, pero destacó los “beneficios” de sus ataques a las lanchas en el Caribe, afirmando que “si eliminas a tres narcotraficantes, salvas a 25,000 personas”.

Por su parte, Nicolás Maduro, durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV), anunció la activación de Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en parte de la frontera con Colombia, dentro de su plan defensivo nacional.

A través de su canal de Telegram, Maduro pidió a civiles y militares de Caracas y Miranda activar “toda la fuerza de defensa integral” para proteger “montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados y comunidades”, con el fin —dijo— de “seguir ganando la paz”.