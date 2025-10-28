Venezuela intercepta “narcoaeronave” que ingresó furtivamente desde Caribe

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela interceptó una aeronave proveniente de las islas del Caribe que ingresó al territorio venezolano de manera "furtiva" y sin autorización, informó el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez.

Según Hernández Lárez, la nave, vinculada al narcotráfico, despegó con el transpondedor apagado y sin comunicaciones, siendo detectada por radares y declarada "blanco de interés". La aeronave, un CESSNA 310 (XBRED), aterrizó en una pista fronteriza no autorizada en el estado Apure, municipio Rómulo Gallegos, donde fue interceptada por aviones de la FANB.

La institución militar inmovilizó e inutilizó la aeronave, sumándose a las 21 inutilizadas este año en operaciones contra el narcotráfico. La Zona Operativa de Defensa Integral del estado Mérida calificó el operativo como un "golpe estratégico" contra una "narcoaeronave".