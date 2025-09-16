1,000 nuevos “ninis” cada mes: factura del rezago educativo

El sistema educativo panameño atraviesa un momento crítico al cierre del año escolar, tras años marcados por la pandemia de COVID-19 y una extensa huelga docente.



Según la especialista en educación Nivia Rossana Castrellón, el país ha perdido más de 500 días de clases en los últimos seis años, lo que ha generado un rezago educativo profundo, especialmente en materias básicas como matemáticas, español y ciencias.

Uno de los mayores desafíos es que los mismos docentes que participaron en la huelga ahora deben recuperar el tiempo perdido con sus estudiantes, en medio de un ambiente cargado de incertidumbre.

Castrellón advierte que los alumnos de último año tienen un nivel de conocimientos comparable al de sexto grado en países desarrollados, según estudios internacionales como PISA.

Además, 120,000 jóvenes están actualmente fuera del sistema educativo, lo cual representa un grave problema social y económico. Esta exclusión limita sus oportunidades de empleo y desarrollo, y contribuye al aumento de los llamados "ninis" (jóvenes que ni estudian ni trabajan), a razón de 1,000 nuevos casos cada mes.

La especialista propone una evaluación nacional censal por escuela, para diagnosticar deficiencias reales y enfocar mejor las políticas públicas. También insiste en que el Estado debe actuar de inmediato para reinsertar a los jóvenes excluidos, utilizando datos del censo 2023 y del Tribunal Electoral.

Castrellón concluye con un llamado urgente al gobierno, la sociedad y los órganos del Estado para que se enfoquen en recuperar los aprendizajes perdidos antes de que termine el año escolar, y que el verano se aproveche para implementar estrategias de recuperación educativa.

