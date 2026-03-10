Nacional - 10/3/26 - 12:00 AM

12 AÑOS DE CÁRCEL POR MANDAR A MUJERES A PROSTITUIRSE

Redacción/EFE Una persona fue condenada a 12 años de cárcel por el delito de trata de personas al haber engañado a dos mujeres para que viajaran por una oferta laboral a un centro nocturno de Kosovo, donde fueron prostituidas y obligadas a mantener relaciones sexuales, informó ayer el Ministerio Público de Panamá.

La mujer condenada, no identificada, captó y financió a las dos víctimas para que se trasladaran a Kosovo con mensajes y llamadas a través de la red social WhatsApp, "con engaño para que se prostituyeran desde julio de 2023", según un comunicado de la Fiscalía.

Las contactó "ofreciéndole una promesa laboral, devengando un salario de 500 dólares por día, consistente en trabajar en un club nocturno, donde tenían que bailar y brindarles tragos a los clientes".

Las víctimas llegaron a Kosovo el 12 de julio de 2023 y fueron trasladadas a las instalaciones de un club nocturno, donde les retuvieron los pasaportes.

La información oficial detalla que las dos sobrevivientes recibieron "amenazas de muerte" contra ellas y sus familiares, a la vez que fueron obligadas a tener "relaciones sexuales con los clientes quienes pagaban por sus servicios, siendo contrario a la propuesta laboral que les habían ofrecido".

Además "no se les permitía salir de dicho local a realizar otras actividades distintas a los servicios sexuales", concluyó la Fiscalía.

