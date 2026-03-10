Cobre Panamá lanza 'Suma Tu Talento' y abre 1,000 puestos de trabajo para talento panameño

El talento panameño continúa incorporándose a las actividades de cuido y mantenimiento de la mina Cobre Panamá, aprobadas en 2025 dentro del Plan de Gestión Segura (PGS). Actualmente, 2,000 panameños forman parte de estas labores, que han permitido mantener capacidades técnicas, empleos y funciones esenciales mientras se desarrollan las tareas de preservación del proyecto.

En este contexto, la empresa anunció el lanzamiento de “Suma Tu Talento”, una iniciativa que abre al público 1,000 puestos de trabajo actualmente disponibles para apoyar los trabajos contemplados dentro del Plan de Gestión Segura. Estas contrataciones forman parte de las actividades de cuido y mantenimiento autorizadas y no guardan relación con una reactivación de la mina.

A través de esta plataforma digital, cualquier persona interesada puede conocer los perfiles requeridos, la experiencia solicitada, las funciones del puesto y las ubicaciones donde se necesitan profesionales y técnicos, todo al alcance de una computadora o un teléfono móvil.

Las vacantes pueden consultarse directamente en el portal oficial de carreras de First Quantum Minerals: https://www.first-quantum.com/es/carreras/unase-a-nosotros/

Las oportunidades incluyen posiciones en áreas como operación de equipos, mantenimiento, metalurgia, ambiente, seguridad industrial, logística, ingeniería y soporte técnico, entre otras especialidades que forman parte de una operación minera moderna.

“El talento panameño ha sido clave para mantener las capacidades técnicas de la operación durante esta etapa. Todas las personas interesadas en formar parte de la industria minera son bienvenidas a conocer estas oportunidades. Diariamente recibimos cerca de 200 hojas de vida en nuestras oficinas y correos, por lo que esta plataforma busca facilitar el proceso tanto para quienes desean aplicar como para la gestión de las postulaciones”, señaló Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Durante los últimos seis meses, más de 900 panameños se han incorporado a las actividades contempladas dentro del PGS, incluyendo talento proveniente de comunidades cercanas a la operación, lo que ha permitido mantener capacidades técnicas y oportunidades laborales en la región.

La empresa también destacó el crecimiento de la participación femenina dentro del proyecto, con más mujeres integrándose a distintas áreas técnicas y profesionales de una industria históricamente dominada por hombres.

La iniciativa busca además visibilizar el papel del talento panameño en una operación que integra a miles de trabajadores en múltiples disciplinas técnicas y profesionales, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades locales y ampliando oportunidades laborales para panameños.