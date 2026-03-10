Nacional - 10/3/26 - 12:00 AM

La Asamblea, con aumentos de funcionarios y excepciones de marcación, según Flores

Por: Redacción Crítica -

El contralor de la República, Anel Flores, informó que, de acuerdo con la revisión hecha por la Contraloría General de la República, en la Asamblea Nacional no se ha registrado aumento en cuanto a salarios, aunque se refleja un aumento en cantidad de funcionarios.

“Lo que me indican es que han nombrado a gente con menos salarios, pero un poquito más de gente”, expresó el contralor, quien manifestó que la Asamblea marcha “bien”.

En tanto, señaló que mantienen comunicación con la Junta Directiva de la Asamblea, al considerar que es importante que los gastos de la institución estén alineados con la realidad del país.

Flores dijo a TVN Noticias que se han identificado “muchos faltantes”, por lo que está de acuerdo con que se les reduzca el salario a quienes incumplan con sus funciones, tal como lo establece una propuesta al Reglamento Interno que está en el primer debate en la Comisión de Credenciales.

Por otro lado, el funcionario confirmó que la Contraloría solicitó una opinión legal de la Procuraduría General de la Administración sobre el tema de la marcación, para actuar en concordancia con la ley.

"El que no marca, no cobra. No creo que nadie pueda decidir quién marca y quién no; eso todavía es un dilema en este país, pero bueno, le estamos pidiendo a la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, su opinión", afirmó.

 Marzo 10, 2026
Flores señaló que cuando se tenga esta marcación y una respuesta legal de cómo aplicar sus excepciones, los ciudadanos verán que no se cabe en la Asamblea.

Sobre auditorías a empresas

Por otro lado, Flores reveló que se mantienen dos auditorías a empresas, donde el Estado mantiene participación accionaria, luego de detectarse una disminución en los dividendos que recibe el país.

Detalló que en el 2025, Panamá recibió 115 millones de dólares en dividendos de estas empresas, mientras que en el 2024, la cifra bajó a 83 millones, pese a que en ese mismo periodo el Producto Interno Bruto (PIB) creció a unos 30 mil millones.

"Para mí era incongruente ver cómo se reducía la participación del Estado en esos ingresos mientras el país crecía", sentenció.

Indicó que, de llegarse a comprobar que estas compañías no cumplen a cabalidad con el país, se tomarán acciones pertinentes de acuerdo a la ley para que los contratos generen las ganancias que deberían.

