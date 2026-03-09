Ministra de Gobierno presenta ley para prohibir máscaras en protestas

La ministra de Gobierno, Minoska Montalvo, presentó este lunes ante la Asamblea Nacional de Panamá un contundente proyecto de ley que busca prohibir el uso de máscaras y otros elementos que oculten la identidad durante manifestaciones públicas. El objetivo central es identificar a los responsables de actos vandálicos y evitar que personas encapuchadas desvirtúen las luchas sociales.

​Reforma al Código Penal

​La iniciativa legislativa, autorizada mediante la Resolución de Gabinete N.º 7 del 24 de febrero de 2026, propone la adición del artículo 169-A al Código Penal de Panamá. Según explicó la titular de la cartera ante los diputados, esta medida es necesaria para separar el legítimo derecho a la protesta de los actos delictivos cometidos bajo el anonimato.

​“Las personas que protestan generalmente no se ocultan; cuando defienden sus derechos lo hacen de frente”, enfatizó la ministra Minoska Montalvo al sustentar la propuesta, asegurando que quienes actúan de forma pacífica no tienen motivo para esconder su rostro.

​Protección a manifestantes pacíficos

​Uno de los puntos clave del proyecto es la protección de los ciudadanos que se manifiestan de buena fe. Montalvo señaló que, históricamente, personas que marchan de forma ordenada terminan enfrentando procesos judiciales por hechos violentos provocados por terceros infiltrados que utilizan capuchas o máscaras para evadir la justicia.

​La ministra mencionó que ha observado este fenómeno en diversos puntos del país, incluso en territorios indígenas, donde los manifestantes suelen dar la cara por sus reclamos. La nueva ley busca evitar que estos grupos sean atacados o utilizados por agitadores externos.

​Hacia el debate legislativo

​De ser aprobada por el pleno legislativo, la norma establecerá sanciones penales específicas para quienes oculten su identidad con el fin de alterar el orden público. El proyecto ahora pasa a la etapa de discusión en comisiones, donde se analizarán sus alcances técnicos y legales.

​“La ley protege a quienes participan en una manifestación y evita que personas que quieren desvirtuar una lucha real consigan sus objetivos”, concluyó la funcionaria, haciendo un llamado a los diputados para avanzar con celeridad en este debate sobre la seguridad nacional.