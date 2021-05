38% más decesos por Covid-19 esta semana

La semana 70 del Covid-19 en Panamá terminó con 29 fallecidos (8 más que la semana pasada) y 2,137 contagios (25 menos). Se dieron 38% más decesos y 1.16% menos infectados que en la anterior medición.

El promedio de muertes fue de 4.1 por día y de 305.3 respecto a contagios. A lo largo de la semana la tasa de positividad fue de 3.92% (casi similar a la de la semana que terminó el 25 de abril). Se realizaron 54,542 pruebas (322 menos).

Publicidad

Ayer se dieron 260 casos nuevos (4.5% de positividad), para un acumulado de 365,104. Se

registraron 3 nuevas defunciones, que totalizan 6,238 acumuladas

Los casos activos suman 3,892. En aislamiento domiciliario se reportan 3,354 se y 178 en hoteles. Los hospitalizados en salas son 292 y 68 en cuidados intensivos

El epidemiólogo Arturo Rebollón estimó que la disminución en casos y aumentos de decesos, fueron pequeños y se consideran meseta (sin cambios). Aunque pareciera que nos estancamos en el control...vamos por buen camino y tenemos que enfocarnos en las prioridades nacionales como Economía y Educación.

Mientras que el Dr. Jorge Prosperi, exmiembro de la OPS, hizo un llamado a redoblar el esfuerzo en Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, que registraron en abril la mayor incidencia de casos por 100 mil habitantes

En tanto, hasta el día de ayer en Panamá se han aplicado 687,653 dosis de vacunas. El miércoles se iniciará la aplicación de la 2da. dosis en los circuitos 8-1, 8-6 y 8-10. En el 8-6 solo los docentes y embarazadas recibirán sus segundas dosis ya que todos los adultos mayores fueron vacunados.

En otro aspecto, se informa que desde que el Aeropuerto de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 98,952 pruebas y se han detectado 1,291 viajeros positivos con coronavirus.

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado 68 casos procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total 10,279 que ingresaron.

Unos 246 viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles no Covid donde permanecerán tres días hasta hacerle una tercera prueba.