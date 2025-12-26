Nacional - 26/12/25 - 12:00 AM

San Miguelito contará con un presupuesto de $45 millones para el 2026

Por: Redacción Crítica -

La Alcaldía de San Miguelito contará para la vigencia fiscal 2026 con un presupuesto de $45,433,522 millones de dólares.

De acuerdo con la Resolución n.º 80l, publicada en Gaceta Oficial, el Presupuesto Municipal se orienta hacia lograr maximizar la eficiencia en el uso de los recursos municipales, mejorar la eficiencia en los procesos de decisión y promover una gestión transparente.

La aprobación del presupuesto se realizó la tarde del 23 de diciembre.

Según la alcaldesa, Irma Hernández, se trata del presupuesto más alto en la historia del distrito. Señaló que el aumento en los recursos no representa un incremento de la planilla, sino que buscará mejorar la capacidad operativa.

Explicó que el nuevo presupuesto representa una reducción de la planilla municipal, lo que representa un ahorro de $400 mil dólares.

Además, Hernández detalló que históricamente el presupuesto es de 13 y 14 millones de dólares, mientras que la Alcaldía en el 2025 logró recaudar 17 millones.

“Con este nuevo presupuesto estamos prácticamente duplicando los ingresos, gracias a cambios estructurales importantes, como asumir la tasa de aseo y las transferencias del impuesto de bienes inmuebles que provienen del Gobierno Central”, manifestó Hernández en una entrevista a TVN Noticias.

Del total aprobado, $7 millones corresponden a la tasa de aseo, según reveló la alcaldesa.

Cabe destacar que en el 2025, el presupuesto fue de 34 millones, con una reducción del 15% respecto al 2024.

 

