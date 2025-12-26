Nacional - 26/12/25 - 09:55 AM

Construirán centro de artes y cultura en La Chorrera

El centro permitirá fianzar el rescate de las tradiciones y la cultura de la provincia de Panamá Oeste, y la formación de nuevos talentos en las artes.

 

Por: Eric Montenegro/Provincias.pa@epasa.com -

Por decisión del concejo municipal de La Chorrera, el Ministerio de Cultura obtuvo en uso y administración, por un período de 20 años, 1 hectárea más 1.879 para la construcción de un centro de artes y cultura en este distrito de la provincia de Panamá Oeste.

El terreno cedido al Ministerio de Cultura forma parte de las 3 hectáreas que actualmente pertenecen a la Feria de La Chorrera.

La iniciativa fue presentada mediante un acuerdo municipal por la diputada Yuzaida Marín ante el concejo municipal y se planea ejecutar en etapas, iniciando con la de estudios y diseño.

Maruja Herrera, ministra de esta cartera, indicó que el proyecto será ingresado al banco de datos y proyectos del ministerio para luego solicitar financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la aprobación ante el concejo de gabinete.

Añadió que las instalaciones también podrían servir para alojar a la Escuela de Bellas Artes, que se encuentra "muy abandonada".

Herrera añadió que este centro de artes y cultura permitirá afianzar el rescate de las tradiciones y la cultura de la provincia de Panamá Oeste, y la formación de nuevos talentos en las artes.

Yuzaida Marín, proponente del proyecto, informó que ya se cuenta con un diseño conceptual y planos y dibujos del centro de artes y cultura, que ya fueron presentados a la ministra Herrera.

Por su parte, el alcalde de este distrito, Eloy Chong, dijo que la construcción del centro de artes y cultura en terrenos de la Feria de La Chorrera es parte del desarrollo que se dará a esta finca, que solo se utiliza por 15 días al año.

