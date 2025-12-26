Nacional - 26/12/25 - 12:00 AM

Mulino felicita a Asfura y plantea trabajo conjunto en beneficio mutuo

El presidente panameño, José Raúl Mulino, felicitó ayer al conservador Nasry 'Tito' Asfura por su victoria electoral en Honduras y expresó su deseo de trabajar juntos para el beneficio de ambas naciones centroamericanas.

"Felicito al presidente electo de Honduras @titoasfura y deseo que trabajemos juntos en beneficio de nuestros países y de la región!!", expresó Mulino en su cuenta de X.

Asfura, de 67 años, fue declarado el miércoles virtual presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre, que fueron salpicadas por denuncias de "fraude" desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le expresó públicamente su respaldo.

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron el mismo miércoles a Asfura y desearon que la transición en Honduras "se desarrolle de manera pacífica y ordenada", según un comunicado conjunto.

