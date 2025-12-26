Panamá obtiene financiamiento del Banco Mundial para mejorar el perfil del servicio de la deuda

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Consejo de Gabinete aprobó el uso de un paquete integral de financiamiento ofrecido por el Grupo Banco Mundial (BM), con garantías por un monto total de hasta US$1,900 millones.

Este paquete, que fue aprobado por el directorio del Banco Mundial el 18 de diciembre de 2025, forma parte de la estrategia del Gobierno para ampliar el acceso a fuentes de financiamiento multilateral, fortalecer el perfil de la deuda pública y optimizar el servicio de la deuda.

Los recursos, cuyo desembolso está previsto para enero de 2026, estarán destinados exclusivamente al refinanciamiento de deuda existente con vencimientos en el primer cuatrimestre del año.

De acuerdo al MEF, esta operación permitirá un ahorro en la tasa de interés de 2.29%, lo que se traduce en aproximadamente US$64.6 millones en ahorros anuales y cerca de US$830 millones en intereses a lo largo de la vida de los préstamos.

El saldo de la deuda pública total ascendió a $58,904.6 millones al cierre de noviembre, lo que muestra un incremento de $71.9 millones respecto al saldo registrado al cierre de octubre de 2025.