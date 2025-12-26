Nacional - 26/12/25 - 12:00 AM

Bajan los precios del combustible

La Secretaría Nacional de Energía anunció una baja en los nuevos precios de los combustibles líquidos, que empezarán a regir desde este viernes hasta el 8 de enero.

Se informó que la gasolina de 95 octanos tendrá un costo de 0.83 centavos por litro, lo que representa una disminución de 3.2 centavos.

Mientras que la gasolina de 91 octanos se venderá a 0.78 centavos, con una reducción de 2.6 centavos.

Y el diésel bajo en azufre tendrá un precio de 0.77 centavos el litro, lo que representa una baja de 3.7 centavos.

Los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel) cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país.

Cabe destacar que el ajuste del combustible se realiza cada 14 días.

De acuerdo con la entidad, durante el presente periodo, las cotizaciones internacionales registraron reducciones significativas, que se traducen directamente en los precios al consumidor final.

 

