¡40 años de solidaridad! Teletón busca transformar salud prenatal

La Teletón 20-30 de Panamá celebra su cuadragésima edición con una misión ambiciosa: la creación de un moderno centro de diagnóstico prenatal de alta tecnología en el Hospital Santo Tomás. 

Este proyecto, que tiene como objetivo atender a cerca de 12,000 mujeres embarazadas, busca detectar y tratar anomalías y discapacidades en fetos, ofreciendo una esperanza de vida más saludable desde el útero.

"40 veces más amor"

Bajo el lema "40 veces más amor", la Teletón 20-30 anunció su proyecto meta para la edición de 2025. 

La iniciativa, presentada por el presidente de la Teletón 20-30, Carlos Francisco Tarragó, se centrará en la sala de maternidad del Hospital Santo Tomás. 

Conocido como el "hospital del pueblo", esta institución es crucial, ya que atiende aproximadamente el 20% de los nacimientos en todo el país.

El nuevo centro no solo ofrecerá equipos de diagnóstico de última generación, sino que también permitirá a los especialistas realizar cirugías intrauterinas para corregir ciertas discapacidades antes del nacimiento. 

Tarragó destacó que el objetivo principal es “identificar cualquier anomalía... darle un tratamiento correcto y con esto poder eliminar algún tipo de discapacidad o situación anómala”.

Arena Roberto Durán

La campaña solidaria, que se lanzó oficialmente hoy, culminará con un evento de 48 horas el 12 y 13 de diciembre en la Arena Roberto Durán. 

Durante estos días, el país se unirá para alcanzar la meta financiera necesaria que permita la ejecución completa de este proyecto de salud materno-infantil.

El enfoque del proyecto es garantizar que todas las pacientes del hospital, sin importar su condición socioeconómica, tengan acceso a una atención médica de alta calidad, equiparable a los estándares internacionales. 

Esta Teletón no solo busca recaudar fondos, sino también empoderar a las futuras madres y asegurar que cada niño panameño tenga la mejor oportunidad de vida posible.

