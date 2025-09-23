400 policías blindan los Premios Juventud en Panamá

A pocos días de que se realice la edición número 22 de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Amador, la Policía Nacional junto a otros estamentos de seguridad afinan los últimos detalles para garantizar el orden.

Serán cerca de 400 unidades desplegadas en tres anillos de seguridad que controlarán desde el ingreso del público, estacionamientos, hasta el área de la alfombra azul.

Estará prohibido ingresar con armas, objetos contundentes, paraguas o botellas de vidrio.

En materia de tránsito, desde las 9:00 a.m. del jueves habrá cierres y desvíos en la vía de Amador, con carriles invertidos para facilitar la entrada y salida de vehículos.

El llamado a los asistentes es llegar temprano y tener su boleto en mano para evitar retrasos.