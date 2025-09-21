49% de los trabajadores en Panamá siguen en la informalidad
El 49.3% de la población económicamente activa trabaja sin garantías de un empleo formal,
En Panamá hay cerca de 700 mil emprendedores, pero casi la mitad está en la informalidad, según la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME).
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 49.3% de la población económicamente activa trabaja sin garantías de un empleo formal, mientras el desempleo ronda el 9.5%.
Pese a ese panorama, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) asegura que en esa realidad está “la mayor oportunidad de nuestro país”.
Juan Alberto Arias S., presidente de la CCIAP, afirmó: “El talento del panameño está ahí, lo vemos todos los días. Nuestro reto es acompañarlo para que ese ingenio se convierta en negocios formales, sostenibles y capaces de generar bienestar colectivo”.
El dirigente explicó que la clave está en convertir “esas ganas de buscarse el día a día” en motores de crecimiento sostenible. Por eso, este 23 de septiembre se realizará el III Congreso de Emprendimiento en el ITSE, con conferencias sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, herramientas digitales y los trámites para emprender en regla.
Arias recordó que “formalizarse no es un castigo, al contrario, es ponerse la camiseta de las grandes ligas: abre las puertas a financiamiento, clientes grandes y a la confianza del mercado”.
Como ejemplo, la CCIAP destacó el caso de Toabré, en Coclé, donde más de 150 familias campesinas, tras recibir formación y herramientas, ahora producen excedentes, venden en el Mercado Público de Penonomé bajo el nombre Campesinos Unidos, y hasta generan empleos para otros.
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2023/2024) ubica a Panamá entre los países con mayor tasa de actividad emprendedora temprana en Latinoamérica, al nivel de Suecia e Italia.
“Cuando un emprendedor crece, crece Panamá”, recalcó Arias.