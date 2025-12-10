5 mil uniformados blindarán el desfile navideño que cuesta $400 mil

El domingo 14 de diciembre, la Calle 50 será fiesta, luces y navidad.

Pero también será un corredor protegido por un dispositivo histórico de seguridad.

La Alcaldía de Panamá confirmó que más de 5,000 efectivos y 15 instituciones trabajarán para garantizar un desfile seguro y ordenado.

El operativo cubrirá todo el trayecto del evento navideño.

El desfile iniciará a las 3:00 p.m., en la intersección de Calle 50 con Aquilino de la Guardia, frente al Banco General.

La ruta avanzará hasta el Supermercado El Rey de Calle 75 Este, San Francisco.

Ricardo Araúz, director administrativo de la Alcaldía, aseguró que el plan fue construido con logística y responsabilidad. Nada se está dejando al azar.

Entre las instituciones que participarán están: SINAPROC, Bomberos, Policía Nacional, Policía Municipal, Tránsito, SPI, ATTT, MINSA, Migración, SENAN, SENAFRONT, Sume 911, MiBus, Caja del Seguro Social, Autoridad de Aseo y Metro de Panamá.

Es un trabajo conjunto, masivo y coordinado.

El despliegue incluye 1 Centro de Operaciones, 2 grúas, 3 puntos de encuentro, 5 puestos médicos, 7 unidades de intervención rápida, 8 ambulancias y 25 inspectores de microempresas.

Todo diseñado para responder a emergencias en cuestión de minutos.



La Policía de Tránsito ya tiene el plan en tres tiempos:

Sábado 13 (noche): cierre de Aquilino de la Guardia hacia la 50 para meter carrozas.

Medianoche del sábado: cierre desde Federico Boyd hasta Aquilino.

Domingo: desde las 10:00 a.m. cierran Federico Boyd hasta Plaza New York;

al mediodía, cierran Plaza New York hasta enlazar con Calle 50 completa.

Habrá estacionamientos en Cinta Costera 1, pa' que la gente deje el carro sin estrés.

También se ha previsto un espacio especial para personas con discapacidad.

La inclusión forma parte del evento.

Además se suman:

10 camiones de recolección.

280 trabajadores de limpieza.

12 graderías.

20 torres de iluminación.

150 kioscos de emprendedores.

200 baños portátiles.



Municipio tira cifras.



iEn una conferencia de prensa en la que que el alcalde Mayer Mizrachi no estuvo presente, el Municipio habló con claridad a través de su equipo.

El jefe de Logística, Ricardo Araúz, tiró la cifra sin titubeo: La producción total del desfile está calculada entre $2 y $3 millones. Pero, el Municipio solo paga $400 mil, todo lo demás lo cubre la empresa privada.

“Estamos recortando más de $2.5 millones”, dijo Araúz. La vuelta es que la mayoría de las 30 carrozas no las paga el gobierno, sino patrocinadores y marcas.

La fiesta navideña viene fuerte:

44 bandas musicales, tres internacionales, una de Costa Rica y 150 kioscos de comida a lo largo de la ruta, para que nadie vea el desfile con el estómago vacío.

TRANSPORTE EXTENDIDO PARA QUE NADIE SE QUEDE CON GANAS

El Metro operará hasta medianoche,

y Metrobús meterá más unidades, para que el regreso no sea pelea ni rompecabezas.

La seguridad será en conjunto:

Policía Nacional, MINSA, Tránsito y todos los estamentos de orden público estarán en la calle asegurando que esto sea fiesta, no caos.

ESTA NAVIDAD NO SOLO BRILLA — ESTÁ ORGANIZADA

La alcaldía dice que este desfile será grande, pero inteligente; bonito, pero con orden; festivo, pero con planificación.