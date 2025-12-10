Armas por comida y hasta microondas: Panamá busca limpiar las calles del plomo

Desde este lunes 15 de diciembre arrancará el programa “Armas por comida, medicinas y electrodomésticos”, una apuesta que quiere una cosa bien simple: menos pistolas en la calle y más comida en la mesa.

La gobernadora de Panamá, Mayín Correa, lo dijo sin rodeos ni discursos largos: el que lleve un arma recibirá bonos en la mano, sin tener que dar su nombre ni explicar de dónde salió el fierro.

"Pagamos lo que corresponde, nadie pregunta nada", soltó Correa, dejando claro que aquí se busca paz, no cuentos.

La movida cuenta con el apoyo de todos los estamentos de seguridad, y esta vez el canje viene más amplio: no solo habrá comida y medicinas, también electrodomésticos. Desde una licuadora pa’ la casa hasta una estufa que falta en el barrio.

Las fechas ya están listas, porque esto no es promesa, es acción:

Lunes 15 de diciembre – Centro Cultural de Colón

Viernes 19 de diciembre – Gran Estación de San Miguelito

Lunes 22 de diciembre – Centro Comercial La Doña

Todo será de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El trato es directo, sin juicio, sin miedo. Un arma menos, una familia más tranquila. Porque la calle también quiere respirar.