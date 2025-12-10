Nacional - 10/12/25 - 12:56 PM

Armas por comida y hasta microondas: Panamá busca limpiar las calles del plomo

"Pagamos lo que corresponde, nadie pregunta nada", soltó Correa, dejando claro que aquí se busca paz, no cuentos.

 

Por: Redacción / Crítica -

Desde este lunes 15 de diciembre arrancará el programa “Armas por comida, medicinas y electrodomésticos”, una apuesta que quiere una cosa bien simple: menos pistolas en la calle y más comida en la mesa.

La gobernadora de Panamá, Mayín Correa, lo dijo sin rodeos ni discursos largos: el que lleve un arma recibirá bonos en la mano, sin tener que dar su nombre ni explicar de dónde salió el fierro. 

"Pagamos lo que corresponde, nadie pregunta nada", soltó Correa, dejando claro que aquí se busca paz, no cuentos.

La movida cuenta con el apoyo de todos los estamentos de seguridad, y esta vez el canje viene más amplio: no solo habrá comida y medicinas, también electrodomésticos. Desde una licuadora pa’ la casa hasta una estufa que falta en el barrio.

Las fechas ya están listas, porque esto no es promesa, es acción:

  • Lunes 15 de diciembre – Centro Cultural de Colón
  • Viernes 19 de diciembre – Gran Estación de San Miguelito
  • Lunes 22 de diciembre – Centro Comercial La Doña

Todo será de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
El trato es directo, sin juicio, sin miedo. Un arma menos, una familia más tranquila. Porque la calle también quiere respirar.

Te puede interesar

70 celebraciones locales con nuevos feriados en el próximo año

70 celebraciones locales con nuevos feriados en el próximo año

Diciembre 10, 2025
5 mil uniformados blindarán el desfile navideño que cuesta $400 mil

5 mil uniformados blindarán el desfile navideño que cuesta $400 mil

Diciembre 10, 2025
Salario mínimo: Conato sigue en la mesa, Conusi se baja y el reloj corre

Salario mínimo: Conato sigue en la mesa, Conusi se baja y el reloj corre

 Diciembre 10, 2025
Copa alarga suspensión pa’ Venezuela, pero promete no dejar bota’o a nadie

Copa alarga suspensión pa’ Venezuela, pero promete no dejar bota’o a nadie

 Diciembre 10, 2025
Armas por comida y hasta microondas: Panamá busca limpiar las calles del plomo

Armas por comida y hasta microondas: Panamá busca limpiar las calles del plomo

 Diciembre 10, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí