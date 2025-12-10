Copa alarga suspensión pa’ Venezuela, pero promete no dejar bota’o a nadie

Copa Airlines anunció que mantendrá la suspensión temporal de sus vuelos hacia y desde Caracas, Venezuela, hasta el jueves 18 de diciembre de 2025, tras continuar evaluando las condiciones necesarias para operar de manera segura.

La aerolínea dejó claro que todo este movimiento es para garantizar la seguridad y que se encuentran revisando las condiciones para operar sin riesgos.

Mientras tanto, reforzaron los vuelos hacia Cúcuta, Colombia, para que los pasajeros’ que necesita mover maletas, recuerdos o reencuentros no se quede varada sin salida.

También están estudiando otros aeropuertos que tengan sistemas de aterrizaje más estables y que no sufran los fallos de navegación.

Pero ojo, si usted tenía vuelo a Caracas y ahora quedó con la maleta hecha esperando luz verde, Copa da tres caminos sobre la mesa para no dejar a nadie sin opciones:

• Cambiar la fecha, ciudad de salida o llegada dentro de la región, sin pagar ni un centavo extra.



• Cancelar el viaje y guardar el valor del boleto como crédito, pa’ usarlo cuando la cosa se acomode.



• Pedir reembolso, completo o parcial, según el uso del pasaje. Todo eso se gestiona directo en la web oficial www.copa.com.

Con esto, la aerolínea manda el mensaje claro: primero la seguridad, luego el despegue. A los viajeros que contaban con Caracas en el calendario, les piden mantenerse atentos a los canales oficiales, porque cualquier vuelta nueva será anunciada allí primero.